Учёные выяснили, почему невозможно остановить таяние летнего арктического льда

Учёные отмечают, что летний арктический лёд — ключевой элемент экосистемы этого географического региона. На его таяние влияют не естественные процессы, а усиление парниковых выбросов — рукотворные причины. Так происходит на 90%.

В силу этого фактора чрезмерно быстрое таяние летних арктических льдов остановить уже невозможно.

«Люди действительно несут ответственность за практически полную потерю арктического морского льда. Спасти его уже невозможно. Учёные предупреждали об этом в течение многих десятилетий, но никто не прислушался», — заявил один из участников исследования, профессор Института океанографии Гамбургского университета Дирк Нотц.