Учёные выяснили, почему в Арктике растёт температура

Речь идёт об архипелаге Шпицберген, в районе которого специалисты обнаружили такое метеорологическое явление, как фён — повышение температуры с подветренной стороны горных хребтов. Учёные проследили, что когда возле Шпицбергена было ясно, у побережья температура отмечалась на уровне +10 градусов по Цельсию. При этом вокруг Шпицбергена фиксировалось минус 5-0 градусов по Цельсию.

Как отмечается, продолжительность фёна, а вместе с ним и повышенной для Арктики температуры приводит к таянию снега и ледников.

Учёные предполагают, что результаты их исследований помогут в дальнейшем точнее прогнозировать изменения климата.