Учёные выяснили предпочтения молодых девушек в порно

21:50, 17 апреля 2023
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Учёные выяснили предпочтения молодых девушек в порноА также то, с чем они связаны
Исследователи обнаружили четыре основных паттерна предпочтений среди женщин, которые смотрят порнографию, и выяснили, что эти модели связаны с различиями в предыдущем сексуальном опыте и личных убеждениях.
Участницами исследования были 206 женщин в возрасте около 28 лет. Им предложили рассказать, как часто они смотрят порнографию, и оценить свои предпочтения среди 93 жанров, доступных на PornHub.
Психологи определили четыре паттерна просмотра порнографии среди участниц:
- 39% участниц предпочитали разнообразные жанры порнографии.
- 27% выборки одобряли только более социально приемлемые изображения сексуального поведения (традиционно женственные сцены).
- 23% участниц с большей вероятностью выбирали жанры, изображающие женские оргазмы.
- 11% выборки предпочитали сцены грубого секса.
Таким образом, исследование показывает разнообразие предпочтений среди женщин, которые смотрят порнографию. При этом он выявили прямую связь между данными предпочтениями и их сексуальным опытом и убеждениями.