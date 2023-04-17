Учёные выяснили предпочтения молодых девушек в порно

Участницами исследования были 206 женщин в возрасте около 28 лет. Им предложили рассказать, как часто они смотрят порнографию, и оценить свои предпочтения среди 93 жанров, доступных на PornHub.

Психологи определили четыре паттерна просмотра порнографии среди участниц:

39% участниц предпочитали разнообразные жанры порнографии. 27% выборки одобряли только более социально приемлемые изображения сексуального поведения (традиционно женственные сцены). 23% участниц с большей вероятностью выбирали жанры, изображающие женские оргазмы. 11% выборки предпочитали сцены грубого секса.

Таким образом, исследование показывает разнообразие предпочтений среди женщин, которые смотрят порнографию. При этом он выявили прямую связь между данными предпочтениями и их сексуальным опытом и убеждениями.