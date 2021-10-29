Учёные выяснили причину эффективности плацебо

Наука и технологии
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Учёные выяснили причину эффективности плацебоИ всё благодаря очередному эксперименту
Природа того, как действует плацебо, до сих пор остаётся не до конца раскрытой. Но несмотря на это, группа учёных всё же смогла подобраться к разгадке этого вопроса.
Оказалось, что «поддельный эффект» от плацебо реально влияет на ствол мозга. Именно он, как известно, отвечает за обработку боли.
В рамках исследования на руки добровольцам устанавливали специальные устройства. Они, нагреваясь, вызывали умеренные болевые ощущения. После процедуры участникам эксперимента говорили о том, что поражённую область смажут одним из 3 кремов: обезболивающим, болеутоляющим и контрольным.
Последний не должен был иметь никакого эффекта. Но что более интересно, все три мази были обыкновенным вазелином.
По итогу устройства мониторинга показали, что плацебо усилило эффект в области мозга, передающего информацию о боли. Точнее, «ненастоящее лекарство» успешно помогало справиться с болью.
Источник: EurekAlert!