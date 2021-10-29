Учёные выяснили причину эффективности плацебо

Оказалось, что «поддельный эффект» от плацебо реально влияет на ствол мозга. Именно он, как известно, отвечает за обработку боли.

В рамках исследования на руки добровольцам устанавливали специальные устройства. Они, нагреваясь, вызывали умеренные болевые ощущения. После процедуры участникам эксперимента говорили о том, что поражённую область смажут одним из 3 кремов: обезболивающим, болеутоляющим и контрольным.

Последний не должен был иметь никакого эффекта. Но что более интересно, все три мази были обыкновенным вазелином.

По итогу устройства мониторинга показали, что плацебо усилило эффект в области мозга, передающего информацию о боли. Точнее, «ненастоящее лекарство» успешно помогало справиться с болью.