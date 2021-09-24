Учёные выяснили причину хронической усталости у беременных

Учёные выяснили причину хронической усталости у беременныхОказалось, что всему виной гормон
Для этого учёные провели эксперименты над лабораторными мышами. Оказалось, что главной причиной появления хронической усталости является гормон пролактин, передаёт Naked Science. Именно он, выделяемый гипофизом, обеспечивает нормальное течение лактации.
Этот гормон имеет решающее значение для выработки молока, и мы ранее знали, что он также важен для взаимодействия между матерью и ребенком. Но то, что пролактин может влиять и на поведение, в частности физическую активность во время беременности, не подозревали <…> Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот подавляющий эффект сохраняется на протяжении всей беременности и в первые несколько дней лактации.
Отмечается, что до непосредственно родов уровень пролактина в среднем повышается в 10-20 раз. И даже после появления ребёнка на свет, его «количество» остаётся высоким. Но как только женщина перестаёт кормить грудью (в том числе и сразу после родов), его уровень возвращается к норме.