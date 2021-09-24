Учёные выяснили причину хронической усталости у беременных

Этот гормон имеет решающее значение для выработки молока, и мы ранее знали, что он также важен для взаимодействия между матерью и ребенком. Но то, что пролактин может влиять и на поведение, в частности физическую активность во время беременности, не подозревали <…> Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот подавляющий эффект сохраняется на протяжении всей беременности и в первые несколько дней лактации.