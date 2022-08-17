Учёные выяснили, приём лекарства в каком положении будет максимально эффективным

По словам специалистов, связано это с тем, что поглощение наибольшего числа лекарственных средств начинается лишь после прохождения таблеткой последней, вытянутой части желудка. А это значит, что чем быстрее она попадёт в двенадцатиперстную кишку, тем быстрее начнёт действовать.

Проведя ряд экспериментов, учёные пришли к выводу, что самым «скоростным» вариантом оказалось положение лёжа на правом боку. Он позволил раствориться лекарству в 2,3 раза быстрее, чем при положении стоя. Если же лечь на левый бок, то процесс, наоборот, замедлится.

Объясняется это тем, что желудок ориентирован несимметрично. По итогу его пилорический отдел изгибается к центру тела и назад, в сторону позвоночника.