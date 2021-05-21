Учёные выяснили, сколько птиц обитает на Земле на сегодняшний день

По данным специалистов, всего в мире обитает около 50 млрд пернатых. Таким образом, на каждого человека в среднем приходится по шесть птиц, пишет Популярная Механика. В эти полсотни миллиарда входят 9,7 тыс видов птиц: от шилоклюва до зебрового вьюрка.

Отметим, что опубликованные данные были объединены с реальными тематическими исследованиями и алгоритмом масштабирования. Всё это было нужно для корректной оценки количества птиц на планете в целом.

Что интересно, некоторых видов птиц на Земле осталось очень мало. Например, популяция черногрудых перепелов составляет всего около 100 птиц.