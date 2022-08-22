Учёные выяснили, сколько весит самая крупная звезда во Вселенной

Она находится в Большом Магеллановом Облаке (БМО), а её масса, как выяснилось, равняется примерно 150-200 массам Солнца. Стоит отметить, что небесное тело находится на расстоянии около 150 тыс световых лет от Земли.

Свежее открытие стало возможным благодаря использованию телескопа обсерватории Gemini. Именно с его помощью учёные получили самые чёткие на сегодняшний день изображения скопления.

Сообщается, что результаты наблюдений как минимум станут опорной точкой для определения верхнего предела массы самых крупных звёзд. Это, в свою очередь, может иметь решающее значение для понимания механизмов их формирования.