Учёные выяснили, способны ли ИИ-картины вдохновлять как настоящие

Оказалось, что, несмотря на то что картины, созданные настоящими художниками, вызывают более глубокие эмоции, произведения ИИ также способны вдохновлять и вызывать эмоциональный отклик.

В ходе эксперимента участникам представляли абстрактные чёрно-белые картины, указывая, были ли они созданы человеком или сгенерированы компьютером.

Респонденты оценивали картины, высказывая свои чувства и предположения о чувствах автора. Результаты показали, что большинство участников испытывали эмоции от всех представленных произведений, независимо от их происхождения.

Однако интересный момент: произведения, созданные реальными художниками, вызывали более сильные эмоции, даже если информация об их авторстве была предоставлена неверно.

Это подчёркивает особое значение человеческого вклада в искусство. Тем не менее, исследование подтверждает, что ИИ-картины могут вдохновлять и восхищать, хотя и в меньшей степени, чем настоящие художественные произведения.