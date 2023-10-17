Учёные выяснили, способны ли ИИ-картины вдохновлять как настоящие

Учёные выяснили, способны ли ИИ-картины вдохновлять как настоящиеОказалось, что ответ не так очевиден
Учёные из Венского университета провели исследование, чтобы понять, как люди воспринимают произведения искусства, созданные искусственным интеллектом.
Оказалось, что, несмотря на то что картины, созданные настоящими художниками, вызывают более глубокие эмоции, произведения ИИ также способны вдохновлять и вызывать эмоциональный отклик.
В ходе эксперимента участникам представляли абстрактные чёрно-белые картины, указывая, были ли они созданы человеком или сгенерированы компьютером.
Респонденты оценивали картины, высказывая свои чувства и предположения о чувствах автора. Результаты показали, что большинство участников испытывали эмоции от всех представленных произведений, независимо от их происхождения.
Однако интересный момент: произведения, созданные реальными художниками, вызывали более сильные эмоции, даже если информация об их авторстве была предоставлена неверно.
Это подчёркивает особое значение человеческого вклада в искусство. Тем не менее, исследование подтверждает, что ИИ-картины могут вдохновлять и восхищать, хотя и в меньшей степени, чем настоящие художественные произведения.