Учёные выяснили, в какой день недели чаще всего случаются инфаркты

Инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST (STEMI) — когда основная коронарная артерия полностью заблокирована. Последние исследования подтвердили догадки учёных. Врачи изучили данные 10528 пациентов, попадавших в больницы Ирландии с 2013 по 2018 год с диагностированным STEMI, и в какой день недели таких госпитализаций было больше всего.

Оказалось, что это понедельник. Причём количество пациентов с STEMI повышается в воскресенье, а апогея достигает именно в понедельник. Учёные предполагают, что это связано с циркадными ритмами — циклами сна и бодрствования.

«Это исследование дополняет данные о сроках возникновения особенно серьёзных сердечных приступов, но теперь нам нужно выяснить, что именно в определённые дни недели делает их более вероятными. Это могло бы помочь врачам лучше понять смертельное заболевание, чтобы спасти больше жизней», — объяснил важность исследования, соавтор профессор сэр Нилеш Самани.