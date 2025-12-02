Учёные выявили два рецептора в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - это самая распространённая форма деменции. Она проявляется в виде образования особых бляшек (которые связаны с белком бета-амилоидом (Aβ)) в головном мозге. Активность фермента, расщепляющего этот белок, снижается с возрастом и при наличии заболевания. Команда учёных недавно продемонстрировала, что два рецептора соматостатина, SST1 и SST4, совместно влияют на действие неприлизина в гиппокампе - области, которая важна для памяти. Результаты новой работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.