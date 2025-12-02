Учёные выявили два рецептора в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера

Учёные выявили два рецептора в мозге, связанных с болезнью АльцгеймераЭто может помочь создать более эффективные лекарства
Болезнь Альцгеймера - это самая распространённая форма деменции. Она проявляется в виде образования особых бляшек (которые связаны с белком бета-амилоидом (Aβ)) в головном мозге. Активность фермента, расщепляющего этот белок, снижается с возрастом и при наличии заболевания. Команда учёных недавно продемонстрировала, что два рецептора соматостатина, SST1 и SST4, совместно влияют на действие неприлизина в гиппокампе - области, которая важна для памяти. Результаты новой работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.
Результаты нового исследования основаны на анализе генетически модифицированных мышей и клеточных культур. Когда оба рецептора отсутствовали, уровень неприлизина снижался. Это приводило к повышенному накоплению Aβ и ухудшению памяти у мышей. Также у грызунов с изменениями, похожими на болезнь Альцгеймера, после введения вещества, активирующего SST1 и SST4, уровень неприлизина повышался, уровень Aβ снижался, а поведение улучшалось без серьёзных побочных эффектов.