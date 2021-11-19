Учёные выявили лучшую диету для похудения

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Учёные выявили лучшую диету для похуденияПравда, её принципы и без того известны многим
Группа учёных поставила перед собой цель — выяснить, какая система питания максимально эффективна в вопросе похудения. Для этого ими было проанализировано 19 предыдущих похожих исследований.
То, что им удалось обнаружить, сложно назвать большим сюрпризом. По мнению учёных, лучшая диета для похудения — это та, которая основывается на дефиците калорий.
Остальные популярные виды диет не продемонстрировали такой же эффективности, как обычное уменьшение потребляемых калорий.
Научная работа продемонстрировала, что при употреблении 830 калорий в день на протяжении 12 недель и дальнейшем соблюдением диеты, показатели ремиссии у больных диабетом второго типа достигли 46-61%.
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Источник: Planet Today