Учёные выявили лучшую диету для похудения

То, что им удалось обнаружить, сложно назвать большим сюрпризом. По мнению учёных, лучшая диета для похудения — это та, которая основывается на дефиците калорий.

Остальные популярные виды диет не продемонстрировали такой же эффективности, как обычное уменьшение потребляемых калорий.

Научная работа продемонстрировала, что при употреблении 830 калорий в день на протяжении 12 недель и дальнейшем соблюдением диеты, показатели ремиссии у больных диабетом второго типа достигли 46-61%.

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