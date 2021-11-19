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Учёные выявили лучшую диету для похудения

Правда, её принципы и без того известны многим
Группа учёных поставила перед собой цель — выяснить, какая система питания максимально эффективна в вопросе похудения. Для этого ими было проанализировано 19 предыдущих похожих исследований.
Учёные выявили лучшую диету для похудения

То, что им удалось обнаружить, сложно назвать большим сюрпризом. По мнению учёных, лучшая диета для похудения — это та, которая основывается на дефиците калорий.

Остальные популярные виды диет не продемонстрировали такой же эффективности, как обычное уменьшение потребляемых калорий.

Научная работа продемонстрировала, что при употреблении 830 калорий в день на протяжении 12 недель и дальнейшем соблюдением диеты, показатели ремиссии у больных диабетом второго типа достигли 46-61%.

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Источник: Planet Today
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