Учёные выявили опасность чая в пакетиках

Учёные закупили в магазинах Монреаля пакетированный чай четырёх разных брендов. Из пакетиков была удалена вся заварка, а затем их поместили в кипяток температурой 95 °C на пять минут. Получившийся «чай» изучили и обнаружили, что за пять минут в чашке оказываются около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика размером от 1-150 микрометров и 3,1 миллиарда частиц наночастиц пластика размером менее 100-1000 нанометров.

Такие дозировки частиц пластика оказывали пагубное воздействие на живые организмы. Учёные это проверили на примере больших дафний, часто использующегося в исследованиях вида ракообразных. Дафнии выжили, но получили анатомические и поведенческие отклонения. Как такой раствор пластика в воде повлияет на человека, точно неизвестно.