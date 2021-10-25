Учёные выявили связь между грязным воздухом, шумом и риском сердечных заболеваний

В исследовании были изучены данные более 20 тысяч датских медработниц в возрасте от 44 лет и старше. В частности, специалисты получили информацию о состоянии здоровья и образе жизни участниц. Помимо прочего на протяжении трех лет ученые мониторили уровень тяжелых частиц в воздухе и диоксида азота, находящемся в выхлопных газах.

В рамках работы специалисты изучали, как загрязнение воздуха, а также дорожный шум сказываются на развитии сердечной недостаточности. Оказалось, что спустя три года у участниц выросла вероятность столкнуться с болезнью сердца.