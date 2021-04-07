Учёные вживили под кожу датчик для определения состава крови

Работу именно такого датчика продемонстрировали разработчики из Университета Гутенберга (JGU) в немецком Майнце. Как пишет Nano Letters, им удалось вживить в подопытную мышь девайс, который не только незаметен и комфортен, но также не вызывает отторжения организмом.

В основу датчика легли цветные золотые наночастицы. Они связаны со специфическими рецепторами для целевых веществ и при этом погружены в инертный полимер.

Что интересно, использованные наночастицы, вкупе с системой CRISPR, позволили учёным отредактировать геном в нейронах взрослых мышей. Это привело к практически полному излечению их от последствий тяжелого наследственного заболевания.