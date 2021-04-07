Наука и технологии
Сегодня в 11:16
Учёные вживили под кожу датчик для определения состава крови
Будущее уже рядом
Последние несколько лет научное сообщество пытается придумать новые методы для определения состояния здоровья людей. Одним из перспективных векторов развития в этом направлении является вживление различных датчиков.
Работу именно такого датчика продемонстрировали разработчики из Университета Гутенберга (JGU) в немецком Майнце. Как пишет Nano Letters, им удалось вживить в подопытную мышь девайс, который не только незаметен и комфортен, но также не вызывает отторжения организмом.
В основу датчика легли цветные золотые наночастицы. Они связаны со специфическими рецепторами для целевых веществ и при этом погружены в инертный полимер.
Что интересно, использованные наночастицы, вкупе с системой CRISPR, позволили учёным отредактировать геном в нейронах взрослых мышей. Это привело к практически полному излечению их от последствий тяжелого наследственного заболевания.