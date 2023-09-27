Учёные взломали генетический код редкой и опасной опухоли

Данный тип опухоли вызывает сильное повышение артериального давления. На данный момент в мире зарегистрировано всего около 100 случаев этой болезни.

Ренинома образуется из юкстагломерулярных клеток, которые производят избыточное количество ренина, что, в свою очередь, приводит к развитию гипертензии.

Несмотря на то, что опухоль чаще всего бывает доброкачественной, она может вызвать серьёзные осложнения, включая метастазы.

Учёные из Института Сенгера и других медицинских учреждений Великобритании выяснили, что в генетическом коде известного «ракового гена» NOTCH1 присутствует специфическая ошибка, которая стоит за развитием рениномы.

Этот ген ассоциируется с различными видами онкологии. Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать новые методы лечения рениномы, особенно для пациентов, которым хирургическое вмешательство не подходит.