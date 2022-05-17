Учёные взломали сеть 6G при помощи листа бумаги и фольги

Сегодня в 18:42
1 мин.
Учёные взломали сеть 6G при помощи листа бумаги и фольгиУдивительно, как легко это им далось
Учёные из Университетов Райса и Брауна продемонстрировали результаты своего свежего эксперимента. Оно показало, что на данный момент взлом мобильных сетей 6G — не такое уж и сложное дело.
В рамках исследования специалисты работали с сетью, транслируемой на частоте 150 ГГц. Данные, передаваемые в ней, можно как минимум частично перехватить при помощи «метаповерхности».
Собрать её не так уж и сложно. Для этого достаточно использовать лист простой офисной бумаги, на которые были нанесены символы в форме буквы С из фольги. Важно распределить их в определённом порядке.
При этом важно понимать, что учёные не стали выкладывать схему «антенны», так как это может быть использоваться в том числе и злоумышленниками.