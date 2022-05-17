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Учёные взломали сеть 6G при помощи листа бумаги и фольги

Удивительно, как легко это им далось
Учёные из Университетов Райса и Брауна продемонстрировали результаты своего свежего эксперимента. Оно показало, что на данный момент взлом мобильных сетей 6G — не такое уж и сложное дело.
Учёные взломали сеть 6G при помощи листа бумаги и фольги

В рамках исследования специалисты работали с сетью, транслируемой на частоте 150 ГГц. Данные, передаваемые в ней, можно как минимум частично перехватить при помощи «метаповерхности».

Собрать её не так уж и сложно. Для этого достаточно использовать лист простой офисной бумаги, на которые были нанесены символы в форме буквы С из фольги. Важно распределить их в определённом порядке.

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При этом важно понимать, что учёные не стали выкладывать схему «антенны», так как это может быть использоваться в том числе и злоумышленниками.

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