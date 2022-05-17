Учёные взломали сеть 6G при помощи листа бумаги и фольги

В рамках исследования специалисты работали с сетью, транслируемой на частоте 150 ГГц. Данные, передаваемые в ней, можно как минимум частично перехватить при помощи «метаповерхности».

Собрать её не так уж и сложно. Для этого достаточно использовать лист простой офисной бумаги, на которые были нанесены символы в форме буквы С из фольги. Важно распределить их в определённом порядке.