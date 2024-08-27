Учёные ЮУрГУ нашли эффективные натуральные консерванты

Учёные из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске нашли натуральные консерванты, которые могут заменить химические. Эта технология может быть особенно полезна в странах Африки благодаря своей экологичности и низкой стоимости, как сообщили в Минобрнауки РФ. В ходе исследования выяснили, что экстракт жмыха винограда имеет наивысшую антиоксидантную активность — он снижает окисление на 60-70%. Также учёные отметили, что экстракт яблочной кожуры, который они протестировали, показал активность на уровне 57%, что вполне подходит для использования в промышленности.

По словам специалистов, экстракт яблочной кожуры эффективно замедляет окисление в охлаждённом фарше радужной форели. Сейчас учёные работают над тем, чтобы найти оптимальное соотношение между натуральными и химическими консервантами, ведь последние обеспечивают более высокое качество. В отличие от химических, натуральные добавки, как экстракты фруктов, более безопасны и реже вызывают аллергические реакции.

Технология имеет большой потенциал за пределами России, особенно в странах Глобального юга, где она может использоваться для переработки отходов, таких как жмых от фруктов и экстракты кожуры. В Минобрнауки отметили, что современные химические консерванты, такие как сорбат калия и бензоат натрия, вызывают опасения у потребителей и могут быть вредны для здоровья при больших дозах. Таким образом, новые исследования открывают двери для более безопасных и доступных решений в сфере консервантов.