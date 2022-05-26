Учёные: за появление лишних пальцев и рак отвечает один и тот же ген

Как оказалось, именно он также вызывает рак у взрослых людей.

Науке уже было известно, что сигнальный путь Hedgehog регулирует рост человеческого эмбриона и сохраняет свою активность во взрослом возрасте. Теперь же учёные выяснили, что ген Cnpy4 может влиять на способность клеток поддерживать активность Hedgehog.

Если в этом гене встречается мутация, то она может привести к полидактилии, то есть появлении лишних пальцев на руках или ногах. Она же может привести к неконтролируемому образованию новых клеток и, как итог, раку.

По мнению специалистов, свежее открытие должно объяснить, почему некоторые дети рождаются с физическими отклонениями.