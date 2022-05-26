Учёные: за появление лишних пальцев и рак отвечает один и тот же ген

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Учёные: за появление лишних пальцев и рак отвечает один и тот же генМутация в нём может доставить немало проблем
Группа учёных из Седарс-Синайского медицинского центра в США провели исследование, которое показано, какой именно ген играет важную роль в правильном развитии эмбриона.
Как оказалось, именно он также вызывает рак у взрослых людей.
Науке уже было известно, что сигнальный путь Hedgehog регулирует рост человеческого эмбриона и сохраняет свою активность во взрослом возрасте. Теперь же учёные выяснили, что ген Cnpy4 может влиять на способность клеток поддерживать активность Hedgehog.
Если в этом гене встречается мутация, то она может привести к полидактилии, то есть появлении лишних пальцев на руках или ногах. Она же может привести к неконтролируемому образованию новых клеток и, как итог, раку.
По мнению специалистов, свежее открытие должно объяснить, почему некоторые дети рождаются с физическими отклонениями.