Учёные забили тревогу из-за растущего объёма космического мусора

Исследователи предупреждают о возможности фрагментации разрушающегося в космосе оборудования, летающего вблизи Луны, и отмечают, что даже один случай разрыва может иметь серьёзные последствия для исследований спутника Земли.

Орбитальный мусор, сформировавшийся вокруг Земли, образовался в результате различных причин, таких как столкновения, взрывы топливных баков или разрушение стареющих космических аппаратов. Исследования показывают, что разрывы и фрагментация в окололунной области могут вынести обломки за пределы их орбит и даже «доставить их на Землю». Ученые считают, что необходимо более тщательно изучить поведение потенциального мусора в окололунном пространстве.

Также отмечается, что наличие космического мусора как в окололунном пространстве, так и на орбите Луны представляет опасность, поскольку в отличие от Земли, Луна не обладает естественным механизмом очистки мусора.