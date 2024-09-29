Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2024, 15:00
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Учёные забили тревогу из-за растущего объёма космического мусора

Что-то может попасть на Землю
Учёные из Университета Пердью в США Арли Блэк и Каролин Фруэ выразили обеспокоенность ростом объёма мусора в окололунном пространстве и отсутствием информации о таком мусоре. Как отмечает портал SpaceNews, такой мусор называется цислунарным.
Учёные забили тревогу из-за растущего объёма космического мусора
© NASA / JPL-Caltech / Wikimedia Commons

Исследователи предупреждают о возможности фрагментации разрушающегося в космосе оборудования, летающего вблизи Луны, и отмечают, что даже один случай разрыва может иметь серьёзные последствия для исследований спутника Земли.

Орбитальный мусор, сформировавшийся вокруг Земли, образовался в результате различных причин, таких как столкновения, взрывы топливных баков или разрушение стареющих космических аппаратов. Исследования показывают, что разрывы и фрагментация в окололунной области могут вынести обломки за пределы их орбит и даже «доставить их на Землю». Ученые считают, что необходимо более тщательно изучить поведение потенциального мусора в окололунном пространстве.

Также отмечается, что наличие космического мусора как в окололунном пространстве, так и на орбите Луны представляет опасность, поскольку в отличие от Земли, Луна не обладает естественным механизмом очистки мусора.