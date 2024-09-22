Учёные забили тревогу после недавнего исследования «ледника Судного дня»

Для исследования использовались ледоколы и спускаемые с них подводные роботы. В леднике были обнаружены трещины, в которые проникает тёплая глубинная вода Антарктики, усиливая разрушение ледяного тела.

Ситуация усугубляется и географическим положением ледника Туэйтса: ледник крепится к участку земли, наклонённому вниз, что создаёт дополнительное давление и ускоряет разрушение. Усиливает разрушение и подвижность океанского дна, ускоряющая дробление слабых участков ледника.

У «ледника Судного дна» за счёт заключённого во льду объёма воды колоссальный и «мрачный» потенциал, который грозит подъёмом воды в случае его отделения от материка на 2 фута (70 см). Но ледник Туэйтса ещё и «пробка», сдерживающая огромный антарктический ледяной покров, обрушение которого в конечном итоге может повысить уровень моря примерно на 10 футов (3 метра).

А это уже высокий риск затопления прибрежной зоны «от Майами и Лондона до Бангладеш и островов Тихого океана».