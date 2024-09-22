Наука и технологии
Опубликовано 22 сентября 2024, 16:30
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Учёные забили тревогу после недавнего исследования «ледника Судного дня»

Его таяние может поднять мировой океан на три метра
Учёные из Международного сотрудничества по леднику Туэйтса, известного как «ледник Судного дня», пришли к неутешительным выводам после завершения полного цикла исследований ледовых масс. Учёные сообщили, что ледник Туэйтса тает значительно быстрее предыдущих прогнозов и расчётов.
Учёные забили тревогу после недавнего исследования «ледника Судного дня»
© NASA / JPL-Caltech / Wikimedia Commons

Для исследования использовались ледоколы и спускаемые с них подводные роботы. В леднике были обнаружены трещины, в которые проникает тёплая глубинная вода Антарктики, усиливая разрушение ледяного тела.

Ситуация усугубляется и географическим положением ледника Туэйтса: ледник крепится к участку земли, наклонённому вниз, что создаёт дополнительное давление и ускоряет разрушение. Усиливает разрушение и подвижность океанского дна, ускоряющая дробление слабых участков ледника.

У «ледника Судного дна» за счёт заключённого во льду объёма воды колоссальный и «мрачный» потенциал, который грозит подъёмом воды в случае его отделения от материка на 2 фута (70 см). Но ледник Туэйтса ещё и «пробка», сдерживающая огромный антарктический ледяной покров, обрушение которого в конечном итоге может повысить уровень моря примерно на 10 футов (3 метра).

А это уже высокий риск затопления прибрежной зоны «от Майами и Лондона до Бангладеш и островов Тихого океана».