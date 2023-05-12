Учёные забили тревогу: вирус Эбола оказался способен сохраняться в организме долгие годы

Эбола — крайне тяжёлое и нередко смертельное заболевание, передающееся от приматов людям. Зачастую вспышки лихорадки возникают в Западной Африке. После эпидемии 2020 года был принят протокол лечения, согласно которому, терапия Эбола — моноклональные антитела. И этот метод показал свою эффективность.

Но в 2021 году произошла повторная вспышка вируса, в течение которой умирало много ранее переболевших людей, в связи с чем учёные задались вопросом о причинах возвращения болезни.

В рамках исследования лихорадкой были заражены 36 макак-резусов (Macaca mulatta). Лечили животных, как и людей, — моноклональными антителами, вместе с этим анализируя все органы на предмет следов вируса. Выяснилось, что вирус сохраняется и таится в желудочковой системе головного мозга, а при благоприятных обстоятельствах начинается быстрое развитие повторного заболевания, которое с высокой вероятностью приведёт к смерти.

В итоге у семи макак вирус сохранился в мозге, двое из этих животных скончались.

«Мы обнаружили, что около 20% обезьян, переживших воздействие вируса Эбола после лечения моноклональными антителами, по-прежнему имели персистентную инфекцию, вызванную вирусом Эбола, особенно в желудочковой системе головного мозга, в которой вырабатывается, циркулирует и удерживается спинномозговая жидкость, даже когда вирус Эбола был удалён из других органов», — сообщили исследователи.

Учёные видят решение в применении комбинированной терапии противовирусными препаратами и моноклональными антителами.

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