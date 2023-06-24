Наука и технологии
18:02, 24 июня 2023
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Учёные задействуют ИИ при разработке сверхбыстрой ракеты с плазменным двигателем

ИИ будет использован для расчётов поведения плазмы в космосе

Американская компания Princeton Satellite Systems и британская Pulsar Fusion представили совместный проект по разработке сверхбыстрого плазменного двигателя, предназначенного для полётов к Марсу.

Ракета, которую оснастят таким двигателем, сможет добраться до Марса за 30 световых дней. Такой двигатель должен обеспечить скорость 225 км/с. Учёные, разрабатывающие двигатель, воспользуются искусственным интеллектом для расчётов поведения плазмы ядерного синтеза во время работы агрегата в условиях космоса.

Когда будут готовы результаты анализа и расчётов, спроектированный прототип планируют испытать при запусках ракет к ближайшим планетам. Если специалисты смогут добиться заявленной скорости, время полётов к Марсу составит порядка 30 световых дней, а к Сатурну или Титану — 2 года.

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