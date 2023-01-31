Учёные зафиксировали 8 радиосигналов, которые могут исходить от внеземных цивилизаций

Зарегистрированные вспышки радиосигналов исходили от пяти звёзд: HIP 56802, HIP 118212, HIP 62207, HIP 54677 и HIP 13402. Все звёзды находятся от Земли относительно недалеко — от 30 до 90 световых лет.

Сигналы были зафиксированы при изучении 820 ближайших к Земле звёздных систем, за каждой из которых наблюдения проводились в течение 480 часов. Каждый сигнал обрабатывался с помощью машинного обучения.

Сигналы «фильтровались» алгоритмом, чтобы отделить волны искусственного происхождения, которые как раз и интересовали исследователей, от вызванных земными объектами и орбитальными спутниками.