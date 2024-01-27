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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 15:05
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Учёные зафиксировали на Луне постоянные оползни из-за сжатия спутника Земли

Это ставит под вопрос освоение Луны
Учёные из Мэрилендского университета в США провели серию моделирований для прогнозирования будущего лунных колоний и освоения спутника Земли. Исследования начались в связи с тем, что в 2010 году камера зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) зафиксировала на поверхности Луны 14 ранее неизвестных и, возможно, новых рельефных образований — лопастных уступов.
Учёные зафиксировали на Луне постоянные оползни из-за сжатия спутника Земли

© NASA

В ходе исследований выяснилось, что эти уступы — результат одного из самых мощных лунотрясений за всю историю спутника. Луна сжимается, из-за чего у поверхности спутника (на глубине от 100 до 160 км) происходят регулярные лунотрясения, аналогичные земным, но не такие мощные и более протяжённые во времени. В процессе в лунной коре образуются тектонические разломы — отдельные участки коры надвигаются на соседние.

Время появления лопастных уступов — около 1 млрд лет. При этом толчки вблизи лунной поверхности — не единственная причина оползней: ещё существуют термальные — из-за резкого перепада температур лунной поверхности во время восхода и заката Солнца, метеоритные — результат падения метеоритов, а также приливные — в силу воздействия приливных сил Солнца и Земли.

Ещё с конца 1960-х — начала 1970-х миссия «Аполлон» изучила Луну с помощью сейсмометров: подтвердилась сейсмическая активность Луны, продолжающаяся до сих пор. По словам ведущего автора исследования Томаса Уотерса, сейсмическая активность Луны до сих пор приводит к сильным лунотрясениям в южной полярной области. Именно на южном полюсе Луны NASA предложило разместить первые колонии.

И сейчас лунотрясения приводят к изменению рельефа. Учёные говорят, что подповерхностные толчки со временем окажут мощное воздействие на крутые склоны и вызовут оползни реголита, падение валунов, особенно со стен ударных кратеров. В таком случае безопасность людей на Луне — под большим вопросом, как и целесообразность освоения спутника Земли.

По словам Уотерса, при планировании строительства лунных баз инженеры должны учитывать распределение новых тектонических разломов, а также потенциальную опасность таких образований. Но для обладания такими знаниями, придётся составить подробную геологическую карту Луны и сейсмической активности спутника.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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