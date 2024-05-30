Учёные зафиксировали новую серию сильнейших вспышек на Солнце

На Солнце 29 мая произошло восемь мощных вспышек, среди которых одна была самого высокого класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). В среду Солнце показало высокую активность, вызвав серию вспышек класса М и одну Х1.4/2B, которая длилась 87 минут. Эта вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения и нарушением коротковолновой радиосвязи.

Семь вспышек класса М зафиксировали в разных группах солнечных пятен. Первая вспышка М1.3 длилась 15 минут и произошла в 04:06 по московскому времени, а последняя, также М1.3, длилась 28 минут и случилась в 22:10. Самая мощная вспышка класса M5.7 была зафиксирована в 21:41.

Напомним, что в начале мая, после серии сильных вспышек, на Земле началась мощная магнитная буря, достигшая экстремального уровня ночью 11 мая. Она повлияла на системы передачи информации, сбив с орбиты некоторые спутники Starlink.