Учёные зафиксировали новую солнечную вспышку самого высокого класса

В Институте прикладной геофизики (ИПГ), сообщили о мощной вспышке на Солнце, которая произошла 27 мая. Эта вспышка была самого высокого класса Х 2.9 и длилась 36 минут, начавшись в 10:08 по московскому времени. Её мощность уже привела к нарушению коротковолновой радиосвязи.

Эта вспышка была частью серии сильных вспышек, начавшейся в начале месяца. Они вызвали на Земле сильную магнитную бурю, которая в ночь на 11 мая достигла экстремального уровня мощности. Это явление впервые зафиксировали с 2005 года.

Солнечные вспышки классифицируются по пяти классам: A, B, C, M и X, в зависимости от их мощности. Самые сильные вспышки класса X способны вызвать магнитные бури на Земле, что может повлиять на электронику и радиосвязь.