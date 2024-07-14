Учёные зафиксировали серию солнечных вспышек

Учёные зафиксировали на Солнце пять мощных вспышек 14 июля, одна из которых была высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). В 05:34 по московскому времени в группе пятен 3738 (S12W39) произошла вспышка X1.3, продолжавшаяся 29 минут. Кроме того, ночью произошли вспышки классов М5.0, М2.7, М1.7, а утром — вспышка М3.0.

Эти солнечные вспышки повлияли на ионосферу Земли, повысив уровень влияния рентгеновских всплесков до R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где R5 — это экстремальный уровень. На данный момент мониторинг космической погоды показывает, что уровень воздействия снизился до штиля.

Напомним, что солнечные вспышки делятся на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. С переходом к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.