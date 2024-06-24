Учёные зафиксировали три мощные солнечные вспышки в воскресенье, одна из которых почти достигла класса X. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

23 июня в 16:01 по московскому времени произошла вспышка M9.3, продолжавшаяся 20 минут. Помимо этого, были зафиксированы вспышки M2.4 и M1.2, все они вызвали нарушения КВ-радиосвязи. В результате этих событий влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достигло уровня R2, что считается умеренным по пятибалльной шкале, где R5 — экстремальный уровень.

В начале мая выбросы на Солнце вызвали самую сильную с 2005 года магнитную бурю, которая достигла экстремального уровня G5. Позже астрономы зафиксировали ещё несколько мощных солнечных вспышек.