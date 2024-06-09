Учёные закончат разработку проекта систем управления «Амур-СПГ» до конца года

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова (НПОА, входит в Роскосмос) планирует завершить разработку универсальной системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ» в 2024 году. Алексей Аистов, советник генерального директора НПОА, сообщил, что этот проект подходит как для многоразовой, так и для одноразовой версии ракеты.

Этап технического проектирования завершится в 2024 году. После этого проект будет представлен на научно-техническом совете, который решит, можно ли переходить к следующему этапу или требуется доработка. В настоящее время разрабатываются основные системные решения, такие как структура и принципы построения системы управления.

После завершения технического проекта НПОА приступит к разработке приборов, их изготовлению и испытаниям. В 2020 году Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали контракт на создание ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью, которая будет запускаться с космодрома Восточный. НПОА проектирует для этой ракеты новую систему управления, способную контролировать полет, посадку первой ступени и работоспособность всех агрегатов ракеты, а также обеспечивать аварийное выключение двигателей в случае необходимости.