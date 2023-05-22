Учёные заменили сахарный сироп в батончиках на технологию звуковых волн

Сообщается, что вместо прежнего метода «склеивания», специалисты перешли на использование звуковых волн. С их помощью они сжимают и удерживают ингредиенты вместе.

Большинство гранола-батончиков и протеиновых батончиков, несмотря на включение здоровых ингредиентов, на самом деле «не здоровы».

Проблема в том, что каждый из них полагается на сахар для связывания ингредиентов вместе. Поэтому даже если он включает здоровые фрукты, зёрна и орехи, он далёк от того, чтобы быть по-настоящему здоровым угощением.

Torr FoodTech начал применять уникальное сочетание ультразвуковых звуковых волн, которые люди не в состоянии слышать, и механического давления для прессования сушёных фруктов, орехов и других ингредиентов вместе.

При этом стоит отметить, что новый метод достаточно интересен — использование только лишь давления просто раздавило бы ингредиенты.

Но вот сочетание этого и ультразвуковых волн гарантирует, что структурная целостность, питательность и срок годности ингредиентов останутся на прежнем уровне.