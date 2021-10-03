Учёные записали видео изнутри урагана с помощью беспилотника

Специализированные дроны Explorer имеют т.н. крылья для урагана. Благодаря этому оснащению дрон смог выдержать скорость ветра и снять видео о том, что внутри урагана происходит.

Как отмечается, аппарат зафиксировал скорость ветра 190 км/ч, высота волн составила 15 метров. Как заявили в NOAA, «используя данные, собранные с помощью морских дронов, мы надеемся улучшить модели прогнозов, которые предсказывают быстрое усиление ураганов».