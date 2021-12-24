Учёные запустят новую систему для поиска инопланетных цивилизаций

Наука и технологии
Сегодня в 23:21
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Учёные запустят новую систему для поиска инопланетных цивилизацийС помощью лазера
В двух штатах США установили лазерные сканеры для поиска внеземных цивилизаций. Это лазеры LaserSETI, которые являются разработкой Гавайского института SETI, реализующего программу поиска разумных существ вне Земли с помощью лазеров.
Лазеры установлены на Гавайях, на вершине вулкана Халеакала, и в Калифорнии, в обсерватории Роберта Фергюсона в Сономе. Как предполагают американские специалисты, человечество не может обнаружить внеземные цивилизации потому, что не обладает необходимыми инструментами. LaserSETI призваны исправить эту ситуацию.
Они будут искать мощные лазерные импульсы над акваторией Тихого океана. Возможно, внеземные цивилизации тоже ищут ответы в космосе с помощью лазера.
Источник: Gizmodo