Учёные запустят симуляцию путешествий во времени для решения «невозможных проблем»

Это позволило им изменять параметры после их установки. И хоть петли времени и остаются чисто гипотетическими, их можно моделировать с помощью квантовых телепортационных схем.

Арвидссон-Шукур объяснил: «Представьте, что вы хотите отправить подарок кому-то. Вы отправляете его в первый день, чтобы убедиться, что он придёт к третьему. Но список желаний этого человека вы получаете только на второй день».

По словам специалиста, в симуляции команды использовалась квантовая запутанность. Нужно это было для того, чтобы «показать, как именно можно ретроактивно изменить свои предыдущие действия и гарантировать желаемый исход».

Данный эксперимент ещё только предстоит провести, но его можно масштабировать, используя большое количество фотонов и симуляции путешествий во времени для изменения их состояний после отправки к специальной камере.

Если эти фотоны будут обнаружены, это будет означать, что симуляция сработала.