Учёные засекли повторяющиеся сигналы из центра другой галактики. И это ни разу не нормально

Быстрые радиовсплески встречаются учёными периодически. Но дело в том, что обычно они носят единичный характер и каждый новый такой сигнал — новый, не связанный с предыдущим. И даже такие всплески очень сложно засечь, так как длятся они не более нескольких миллисекунд.

Тем более интересна ситуация с FRB 20190520B. Впервые его засекли три года назад при помощи радиотелескопа FAST в Китае. А затем специалисты обнаружили постоянные излучения, связанные с ним.

Сообщается, что наиболее вероятным местом, откуда исходят сигналы — карликовая галактика на расстоянии около 3 млрд световых лет от нас.