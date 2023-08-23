Учёные засняли прозрачного кальмара с гигантскими «демоническими» глазами

Во время экспедиции в районе Алеутских островов Аляски они обнаружили стеклянного кальмара (Taonius Borealis) с огромными глазами, которые казались почти «демоническими».

Это необычное существо было заснято на глубине 700 метров при помощи аппарата с дистанционным управлением.

На опубликованной учёными видеозаписи можно увидеть, как кальмар медленно плывет в воде и его мантия направлена вниз. В один из моментов кажется, что одно из его глазных яблок втягивается в окружающие его фиолетовые диски.

По словам представителей управления, это поведение схоже с морганием у людей.

Данный вид кальмара довольно распространён в указанных водах, однако такие крупные кадры его в дикой природе являются редкостью. Это открытие не только позволяет лучше узнать об удивительных обитателях глубин, но и демонстрирует потенциал современных технологий в изучении подводного мира.