Учёные заставили коронавирус светиться

Благодаря этому, по словам специалистов, у них появится возможность отслеживать распространение коронавируса в реальном времени. Об этом пишет журнал The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что интересно, изначально схожий эксперимент был провален. Внедрённый исследователями из Техасского биомедицинского научно-исследовательского института специальный «светящийся» ген не смог «прижиться».

Но затем, присоединив его к другому гену, кодирующему нуклеокапсид вируса, изначальная идея была успешно реализована. Стоит отметить, что яркость «свечения» белка связано с вирусной нагрузкой, то есть количеством вирусных частиц в заражённом организме.