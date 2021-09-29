Учёные заставили коронавирус светиться

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Учёные заставили коронавирус светитьсяЭто должно помочь им в отслеживании распространения заразы в режиме реального времени
В сети появилась информация о свежем эксперименте, проведённом учёными из США. Они модифицировали SARS-CoV-2 таким образом, чтобы он начал светиться в клеточных культурах и тканях животных.
Благодаря этому, по словам специалистов, у них появится возможность отслеживать распространение коронавируса в реальном времени. Об этом пишет журнал The Proceedings of the National Academy of Sciences.
Что интересно, изначально схожий эксперимент был провален. Внедрённый исследователями из Техасского биомедицинского научно-исследовательского института специальный «светящийся» ген не смог «прижиться».
Но затем, присоединив его к другому гену, кодирующему нуклеокапсид вируса, изначальная идея была успешно реализована. Стоит отметить, что яркость «свечения» белка связано с вирусной нагрузкой, то есть количеством вирусных частиц в заражённом организме.