Учёные заставили коронавирус светиться

Это должно помочь им в отслеживании распространения заразы в режиме реального времени

В сети появилась информация о свежем эксперименте, проведённом учёными из США. Они модифицировали SARS-CoV-2 таким образом, чтобы он начал светиться в клеточных культурах и тканях животных.