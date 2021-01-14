Учёные заявили, что Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания

В рамках исследования специалисты изучили порядка 150 работ, сфокусированных на модификации окружающей среды. Ученые считают, что лидеры мировых государств чаще всего закрывают глаза на климатические проблемы. Выводы нового исследования, в свою очередь, демонстрируют, что условия окружающего мира стали намного опаснее, чем считают люди.

По словам одного из автором научной работы, профессора Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэля Блюмштейна, если тенденция игнорирования экологических проблем продолжится - человечество столкнется с ужасными последствиями.

”Масштаб угрозы биосфере и всем ее формам жизни настолько велик, что его трудно постичь даже хорошо информированным экспертам”, - предупредил профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии.

Несмотря на то, что уже сейчас Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания, которую спровоцировало человечество, люди и дальше заниматься продажей диких животных, эксплуатацией токсичных элементов и прочими действиями, негативно сказывающимися на окружающей среде.