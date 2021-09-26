Учёные заявили о почти полной готовности таблетки от COVID-19

Прямо сейчас сразу три препарата проходят тестирование. В случае, если хотя бы одно из них окажется успешным в борьбе с коронавирусом, то пандемия может пойти совсем иным путём.

Как сообщает Futurism, ссылаясь на NBC, такие лекарства придётся употреблять ежедневно. Врачи будут назначать их на ранних этапах заболевания. При этом люди, проходящие курс подобного лечения, будут не заразны для окружающих.