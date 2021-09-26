Учёные заявили о почти полной готовности таблетки от COVID-19

Учёные заявили о почти полной готовности таблетки от COVID-19Есть шансы, что её производство начнётся в начале следующего года
Прямо сейчас сразу три препарата проходят тестирование. В случае, если хотя бы одно из них окажется успешным в борьбе с коронавирусом, то пандемия может пойти совсем иным путём.
Как сообщает Futurism, ссылаясь на NBC, такие лекарства придётся употреблять ежедневно. Врачи будут назначать их на ранних этапах заболевания. При этом люди, проходящие курс подобного лечения, будут не заразны для окружающих.
Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев мы получим ответы на вопросы о том, на что способны эти таблетки.
Стоит отметить, что одной из ключевых проблем исследовательских групп было найти необходимое количество участников для тестирования. До конца 2021 года испытания должны завершиться, после чего лекарство может получить массовое производство и распространение.