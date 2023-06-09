Учёные заявили о резком ускорении глобального потепления

В 2022 году температура поверхности планеты оказалась на 1,25 градуса выше, чем в период индустриализации — в 1850–1900 годах. Но сейчас потепление Земли является беспрецедентным и имеет выраженные антропогенные причины. В целом за год уровень глобального потепления вырос на 0,2 градуса.

В силу деятельности человека происходит колоссальный выброс углекислого газа в атмосферу: концентрация углекислого газа в атмосфере выросла с 410,1 до 417,1; атмосферная концентрация метана — с 1866,3 до 1911,9, закись азота выросла с 332,1 до 335,9.

По словам исследователей, такая скорость глобального потепления обусловлена не только ростом выбросов парниковых газов и усилением углеродного следа, но и снижением охлаждающего эффекта аэрозолей — сажи и диоксида серы. При этом наблюдаются первые шаги в снижении выбросов углекислого газа.