Учёные заявили о схожести геологической истории Венеры и Земли

По словам учёных, плато Венеры, или тессеры, поднялись на поверхность планеты из раскалённых недр подобно тому, как ядра будущих континентов Земли, кратоны, образовались в процессе эволюции нашей планеты. И плато Венеры, и континенты Земли — результаты схожих процессов, происходивших миллиарды лет назад.

Моделирование было основано на геологической истории Земли Иштар — крупнейшего плато Венеры. Симуляция образования плато и привела исследователей к выводам, опубликованным в научном журнале Nature Geoscience.

Как пишет в этом материале Фабио Капитанио, ведущий автор исследования, схожесть геологических процессов на Венере и Земле оказалась больше, чем считалось ранее. У Венеры нет тектоники плит, но обнаружены более сложные, чем считалось раньше, геологические особенности. К тому же это ставит новые вопросы об эволюции каменистых планет.

«Это открытие открывает новый захватывающий взгляд на Венеру и её потенциальные связи с ранней Землёй. Особенности, которые мы обнаружили на Венере, поразительно похожи на ранние континенты Земли, что позволяет предположить, что динамика прошлого Венеры могла быть более схожа с динамикой Земли, чем считалось ранее», — отметил Капитанио.