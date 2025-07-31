Учёные: Землю ждёт метеоритный дождь в случае столкновения астероида и Луны

Вероятность столкновения спутника Земли и астероида составляет порядка 96%, и последствия для Луны, астронавтов и космических аппаратов будут серьёзными. Исследование основано на данных, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, и на математическом моделировании.

Диаметр астероида составляет до 220 футов (67 метров), и столкновение приведёт к образованию кратера диаметром более полумили — 804,5 метров. Столкновение будет представлять угрозу для спутников на низкой околоземной орбите в течение нескольких дней или месяцев.

Образованный в результате этой аварии лунный мусор может вызвать метеоритный дождь над Землёй. Также падение астероида на Луну может создать проблемы для операторов спутниковой связи из-за большого размера области облучения спутников. Кроме того, материал, выброшенный с Луны, может представлять опасность для космических аппаратов вокруг Луны и на её поверхности.