Учёные: женщины тяжелее болеют длительным COVID-19, чем мужчины

Учёные проанализировали данные 1,3 млн пациентов, переболевших коронавирусом. Оказалось, что женщины на 22% чаще болеют затяжным ковидом и тяжелее его переносят.

У женщин чаще наблюдались расстройства сна и настроения, неврологические, желудочно-кишечные и ревматологические расстройства, усталость. Часто диагностировались проблемы с ушами, горлом и носом.

У мужчин наблюдались, по большей части проблемы с почками, сбои эндокринной системы — диабет. В связи с этим учёные призвали учитывать половые различия при лечении коронавируса.

«Различия в работе иммунной системы у женщин и мужчин могут быть важным фактором различий при развитии затяжного COVID-19. У женщин более быстрые и сильные врождённые и адаптивные иммунные реакции, которые могут защитить их от начальной инфекции и снизить её тяжесть. Однако эта же разница может сделать женщин более уязвимыми к длительным аутоиммунным поражениям», — объяснили специалисты.

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