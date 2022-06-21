Учёные: женщины тяжелее болеют длительным COVID-19, чем мужчины

Учёные: женщины тяжелее болеют длительным COVID-19, чем мужчиныС множеством неприятных симптомов
Учёные проанализировали данные 1,3 млн пациентов, переболевших коронавирусом. Оказалось, что женщины на 22% чаще болеют затяжным ковидом и тяжелее его переносят.
У женщин чаще наблюдались расстройства сна и настроения, неврологические, желудочно-кишечные и ревматологические расстройства, усталость. Часто диагностировались проблемы с ушами, горлом и носом.
У мужчин наблюдались, по большей части проблемы с почками, сбои эндокринной системы — диабет. В связи с этим учёные призвали учитывать половые различия при лечении коронавируса.
«Различия в работе иммунной системы у женщин и мужчин могут быть важным фактором различий при развитии затяжного COVID-19. У женщин более быстрые и сильные врождённые и адаптивные иммунные реакции, которые могут защитить их от начальной инфекции и снизить её тяжесть. Однако эта же разница может сделать женщин более уязвимыми к длительным аутоиммунным поражениям», — объяснили специалисты.
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