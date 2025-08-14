Учёные: жизнь в космосе могла зародиться не в воде, а в ионной жидкости

Опубликовано 14 августа 2025, 15:451 мин.
Учёные: жизнь в космосе могла зародиться не в воде, а в ионной жидкостиСпециалисты назвали это удивительным
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) предположили, что жизнь в космосе могла зародиться не в обычной воде, а в ионной жидкости, устойчивой к экстремальным условиям. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.
Ведущий автор исследования Рачан Агравал отметил, что ионная жидкость, состоящая только из ионов, могла существовать на Венере и других планетах с высокой температурой до 180 градусов и низким давлением. По словам учёного, в экспериментах с серной кислотой был обнаружен «устойчивый слой жидкости», что натолкнуло исследователей на гипотезу о происхождении жизни из ионной жидкости.
Соавтор исследования Сара Сигер подчеркнула, что весьма удивительно, как ионная жидкость формируется в столь различных условиях.