Опубликовано 14 августа 2025, 15:45
1 мин.

Учёные: жизнь в космосе могла зародиться не в воде, а в ионной жидкости

Специалисты назвали это удивительным
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) предположили, что жизнь в космосе могла зародиться не в обычной воде, а в ионной жидкости, устойчивой к экстремальным условиям. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.
© Monia Martins, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Ведущий автор исследования Рачан Агравал отметил, что ионная жидкость, состоящая только из ионов, могла существовать на Венере и других планетах с высокой температурой до 180 градусов и низким давлением. По словам учёного, в экспериментах с серной кислотой был обнаружен «устойчивый слой жидкости», что натолкнуло исследователей на гипотезу о происхождении жизни из ионной жидкости.

Соавтор исследования Сара Сигер подчеркнула, что весьма удивительно, как ионная жидкость формируется в столь различных условиях.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
