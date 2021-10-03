Учёный-генетик развеял популярный миф о потере обоняния при COVID-19

Но, как оказалось, это совершенно не так. По словам основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, человек перестаёт чувствовать запахи при COVID-19 примерно через 10 дней после начала болезни.

Специалист также уточнил, что общепринятое заблуждение крайне опасно, отмечает ТАСС.

Что интересно, по последним данным, заразившиеся новейшими «альфа»- и «дельта»-штаммами и вовсе могут не терять обоняния. По крайней мере, на штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20%, сейчас. Сегодня же их число может быть ещё больше.

Исаев также порекомендовал ПЦР-тест для более точной диагностики при первых симптомах ОРВИ. Эксперт уверен, что этот метод — самый точный из существующих.