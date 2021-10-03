Учёный-генетик развеял популярный миф о потере обоняния при COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 09:49
1 мин.
Учёный-генетик развеял популярный миф о потере обоняния при COVID-19И заявил о его опасности
Одним из самых ярких симптомов коронавируса является потеря обоняния. Большинство даже считает, что это чуть ли не первое проявление заболевания.
Но, как оказалось, это совершенно не так. По словам основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, человек перестаёт чувствовать запахи при COVID-19 примерно через 10 дней после начала болезни.
Специалист также уточнил, что общепринятое заблуждение крайне опасно, отмечает ТАСС.
Что интересно, по последним данным, заразившиеся новейшими «альфа»- и «дельта»-штаммами и вовсе могут не терять обоняния. По крайней мере, на штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20%, сейчас. Сегодня же их число может быть ещё больше.
Исаев также порекомендовал ПЦР-тест для более точной диагностики при первых симптомах ОРВИ. Эксперт уверен, что этот метод — самый точный из существующих.