Учёный из Гарварда заявил о столкновении человечества с технологиями внеземной цивилизации

В качестве аргумента в пользу своей теории учёный называет множество факторов. Так, например, небесное тело было в разы больше в длину, чем в ширину — это очень непохоже на объекты, созданные естественным образом. Также Оумуамуа был в 10 раз ярче, чем типичный астероид или комета.