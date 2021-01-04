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Учёный из Гарварда заявил о столкновении человечества с технологиями внеземной цивилизации
Причём произошло это ещё в 2017 году
Американский учёный из факультета астрономии в Гарварде Ави Лоэб заявил, что человечество уже сталкивалось с технологиями внеземной цивилизации. Причём это был не космический корабль или какое-то невообразимое оружие.
По мнению специалиста, инопланетным творением, которое оказалось в поле зрения людей, стал астероид, прилетевший в Солнечную систему со стороны звезды Веги, передаёт SlashGear. Лоэб заявляет, что это небесное тело, попавшее в поле интересов учёных в 2017 году и получившее название Оумуамуа, является ничем иным, как космическим мусором, созданным руками иных цивилизаций.
В качестве аргумента в пользу своей теории учёный называет множество факторов. Так, например, небесное тело было в разы больше в длину, чем в ширину — это очень непохоже на объекты, созданные естественным образом. Также Оумуамуа был в 10 раз ярче, чем типичный астероид или комета.