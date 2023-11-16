Учёный из МГУ нашел следы метеоритного дождя начала 20 века

Учёный из МГУ, Михаил Винник, обнаружил новый кусок метеорита Царёв в Волгоградской области. Этот метеорит упал на Землю в 1922 году, и его фрагменты изучаются для лучшего понимания процессов, происходящих при падении космических объектов. Винник нашёл 80-граммовый фрагмент с использованием металлоискателя, и этот образец будет добавлен к коллекции Музея землеведения МГУ.

Метеорит Царёв упал в 1922 году, но его следы были найдены только в 1968 году. В середине 1980-х годов были собраны 82 фрагмента общей массой 1,6 тонны, что помогло учёным приблизительно определить начальную массу метеорита. Он стал третьим по массе в мире и самым крупным в России в XX веке. Находка Винника указывает на необходимость дальнейших экспедиций для более детального изучения эллипса рассеяния метеоритного дождя.