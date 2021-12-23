Учёный изобрёл устройство, имитирующее вкус разной еды

Работает система, в основу которой лёг специальный экран, достаточно просто. В девайс встроены десять канистр и именно из них подаются ароматизаторы. Какие именно — зависит от того, что в данный момент показывается на экране.

Далее готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, которая покрывает поверхность — именно её могут облизнуть пользователи и ощутить тот или иной вкус.