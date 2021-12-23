Наука и технологии
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Учёный изобрёл устройство, имитирующее вкус разной еды

Звучит как технология из далёкого будущего
Японский учёный из университета Мэйдзи Гомей Миясита изобрёл крайне интересное устройство — Taste the TV (TTTV). С его помощью пользователь может ощутить вкус совершенно разной еды.
Учёный изобрёл устройство, имитирующее вкус разной еды

Работает система, в основу которой лёг специальный экран, достаточно просто. В девайс встроены десять канистр и именно из них подаются ароматизаторы. Какие именно — зависит от того, что в данный момент показывается на экране.

Далее готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, которая покрывает поверхность — именно её могут облизнуть пользователи и ощутить тот или иной вкус.

Учёный изобрёл устройство, имитирующее вкус разной еды

Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома. Гомей Мияшита

Учёный изобрёл устройство, имитирующее вкус разной еды

Сообщается, что над проектом работает непосредственно Мияшита и 30 его студентов. На разработку прототипа экрана ушло около 1 года. Создатель девайса рассказал, что в случае, если устройство поступит в широкую продажу, его итоговая цена составит около 875 долларов (64 тыс рублей).

Источник: Reuters
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