Учёный начал бороться с инсультом при помощи математики

Учёный начал бороться с инсультом при помощи математикиОчень свежий подход
Профессор Нойагдам Самад, старший научный сотрудник кафедры прикладной математики ЮУрГУ, активно занимается математическим моделированием гемодинамики, исследуя движение крови по артериям.
Основываясь на методе RSM из области многомерной математической статистики, профессор стремится понять, как различные параметры, такие как диаметр кровеносного сосуда, вязкость крови и частота сердечных сокращений, влияют на кровоток.
Гемодинамика играет ключевую роль в выявлении и лечении многих заболеваний, включая атеросклероз, нарушения работы сердечных клапанов и различные виды кардиомиопатии.
Понимание закономерностей тока крови и кровяного давления может помочь врачам предупредить и лечить такие состояния, как ишемия головного мозга и болезнь периферических артерий.
Метод RSM позволяет исследователям глубже понять взаимосвязь между переменными, оптимизировать процессы и делать прогнозы без проведения долгих экспериментов.
Данная информация может быть полезна для диагностирования нарушений кровообращения и оптимизации медицинского вмешательства.