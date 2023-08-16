Учёный начал бороться с инсультом при помощи математики

Основываясь на методе RSM из области многомерной математической статистики, профессор стремится понять, как различные параметры, такие как диаметр кровеносного сосуда, вязкость крови и частота сердечных сокращений, влияют на кровоток.

Гемодинамика играет ключевую роль в выявлении и лечении многих заболеваний, включая атеросклероз, нарушения работы сердечных клапанов и различные виды кардиомиопатии.

Понимание закономерностей тока крови и кровяного давления может помочь врачам предупредить и лечить такие состояния, как ишемия головного мозга и болезнь периферических артерий.

Метод RSM позволяет исследователям глубже понять взаимосвязь между переменными, оптимизировать процессы и делать прогнозы без проведения долгих экспериментов.

Данная информация может быть полезна для диагностирования нарушений кровообращения и оптимизации медицинского вмешательства.