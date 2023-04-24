Учёный назвал искусственный интеллект угрозой для демократических стран

По словам учёного, ИИ может вызвать сомнение в господстве человека на Земле и начать автономную работу, создавая уникальный контент.

Харари также заявил, что демократии находятся в большей опасности, чем авторитарные режимы, т.к. они основаны на общественном диалоге. Если искусственный интеллект возьмёт на себя роль участника диалога, это может стать концом демократии, по его мнению.

Это мнение согласуется с предупреждением американского предпринимателя Илона Маска о возможном влиянии ИИ на выборы президента США в 2024 году. Маск призывает к надлежащему надзору над развитием данной технологии, представляющей, по его мнению, реальную угрозу для будущего человечества.